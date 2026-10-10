В российском городе арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерки на станции

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерки на станции

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерки на железнодорожной станции. Его заключили под стражу на 1,5 месяца. Он арестован минимум до 21 ноября. Сейчас продолжается расследование.

Следствие полагает, что трагедия случилась 26 апреля прошлого года. Была убита местная жительница. Оперативно вычислить подозреваемого не удалось.

Позже сотрудники полиции сложили «пазл». Злоумышленника задержали. В тот роковой день 64-летняя местная жительница собиралась на день рождения своей подруги. Однако была убита. Сейчас силовики выясняют причину случившегося.

Ранее наше издание сообщало, что женщина и двое подростков получили ножевое ранение у школы в Варшаве. На место происшествия незамедлительно стянулись усиленные наряды полиции для проведения оперативных мероприятий.

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