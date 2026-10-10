В российском городе массовое дтп на плотине перекрыло дорогу

В субботу утром, 10 августа, на плотине Шершневского водохранилища произошла массовая авария. Несколько автомобилей столкнулись, перегородив обе полосы в направлении поселка Западного.

Очевидцы сняли последствия на видео. На кадрах видно, что участники столкновения заняли проезжую часть. Из-за этого другим водителям приходится объезжать затор по встречной полосе.

Сведения о пострадавших пока не поступали. В Госавтоинспекции пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Год назад, как писал МК, в этом месте уже было массовое ДТП. 20-летний водитель «Лады Гранты» в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с девятью машинами. По данным полиции, ранее мужчину уже лишали прав за пьяное вождение, наказание истекло весной 2025 года.