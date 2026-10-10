В российском городе мужчина напал с ножом на подростка

В Хабаровске мужчина напал на 16-летнего подростка

В Хабаровске мужчина напал на 16-летнего подростка. Он ранил ребенка ножом. Об этом сегодня, 10 октября, рассказала пресс-служба Следственного комитета РФ.

Пострадавшему уже оказали медицинскую помощь. О его состоянии не сообщается. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Правоохранители выясняют все обстоятельства, а также причину случившегося. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Хабаровскому краю и ЕАО доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее наше издание сообщало, что СК РФ расследует атаки ВСУ на два региона России. Устанавливаются личности причастных к совершению преступления.

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