В российском регионе медведь напал на пастуха

В Туве медведь напал на местного жителя, который пас скот. Инцидент произошел в Барун-Хемчикском кожууне, в районе местечка Ак, в 36 километрах от Орлиного перевала. Об этом сообщил региональный Госкомохотнадзор.

Пострадавший получил ранения. Медицинская помощь была оказана вовремя, поэтому госпитализация не потребовалась. Мужчину отпустили домой.

Хищника ликвидировали охотничьи инспекторы. В мероприятиях участвовали семь человек и две единицы техники.

Ранее МК писамужчин в Иркутской области 81-летний рыбак Анатолий Сафонов отбился от напавшего на него медведя на реке Киренга в районе деревни Чинонга Качугского района. Хищник набросился на пенсионера, когда тот причалил к берегу и разгружал лодку, но мужчина смог дать отпор, забраться в лодку и отплыть, получив раны рук и тела. Пострадавший ожидает эвакуации санавиацией — деревня окружена тайгой, там нет ни больницы, ни фельдшерского пункта, ни связи. Это не первый случай нападения медведя в регионе: ранее в Усть-Илимском и Казачинско-Ленском районах медведи убили двух мужчин.