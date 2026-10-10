В российском регионе на подростке-инвалиде вспыхнула одежда

МЧС Тувы устанавливает причины возгорания одежды на подростке в Кызыле

В Кызыле на подростке загорелась одежда. В квартиру по улице Кечил-оола, где наблюдалось задымление, направили силы и средства двух пожарно-спасательных частей — 8 огнеборцев и 3 единицы техники.

Как выяснилось на месте, на 15-летнем ребёнке-инвалиде загорелась футболка. Юноша сумел самостоятельно снять горящую одежду ещё до прибытия расчётов, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Тыва. Пожарные оказали подростку первую помощь и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Медики диагностировали у пострадавшего термические ожоги лица, шеи, верхней части живота, верхних конечностей, предплечий и верхних частей бёдер, а также ожоговый шок. В тяжёлом состоянии подростка доставили в реанимационное отделение Республиканской больницы №1.

Установлено, что в момент происшествия юноша находился в квартире с нетрезвой бабушкой. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящее время выясняет дознаватель Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Тыва.

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