В российском регионе после атаки БПЛА разбит железнодорожный мост

Ночью украинские дроны самолетного типа атаковали железнодорожный мост в Выгоничском районе Брянской области. Повреждено железнодорожное полотно. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.

По его словам, пострадавших нет. Нарушено сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель.

Поезд Москва-Новозыбков будет следовать до станции Брянск-Орловский. Дальше пассажиров повезут автобусами по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков. В обратном направлении схема такая же.

Поезд Минск-Анапа направят по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно.

Пригородное сообщение Брянск-Унеча-Брянск организуют составами до Выгоничей, далее автобусами. Сроки восстановления определят после обследования РЖД.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о полном восстановлении движения поездов по железнодорожному мосту, поврежденному в результате воздушной атаки. В ночь на 10 октября регион подвергся массированному удару беспилотников — силы ПВО уничтожили более 50 дронов, в Ростове-на-Дону пострадали многоквартирные дома и мост, в Батайске горела многоэтажка. За медицинской помощью обратились шесть человек, четверо госпитализированы.