В российском регионе в ДТП с грузовиком погибли 3 человека

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кировской области

Госавтоинспекция Кировской области сообщает, что при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли мужчина и две женщины. Смертельная авария произошла в субботу около 19:00 мск на 684-м километре федеральной автодороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» в Белохолуницком районе.

По данным ведомства, столкнулись легковой автомобиль Nissan Almera и грузовой автомобиль Next. В результате происшествия водитель-мужчина и две пассажирки «Ниссан Альмеры» погибли, а еще один пассажир легкового автомобиля получил травмы.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, движение по трассе частично ограничено, выясняются причины происшествия.

Ранее сообщалось, что лобовое столкновение на Ставрополье унесло жизнь водителя.