В российском регионе в лесу обнаружено тело мужчины

В лесном массиве вблизи села Пятиречье Холмского района Сахалинской области было обнаружено тело 65-летнего мужчины.
По данному факту Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Сахалинской области организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СК по Сахалинской области.
В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти погибшего не зафиксировано. Для установления точной причины гибели мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки над территорией Курской области было уничтожено 217 беспилотных летательных аппаратов различных типов. В результате обстрелов есть пострадавшие и погибший. В селе Званное Глушковского района скончался 64-летний мужчина.
Читайте также:Покупка зимних шин в интернете закончилась уголовным делом
Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX