В российском регионе в лесу обнаружено тело мужчины

На Сахалине выясняют обстоятельства гибели 65-летнего мужчины в лесном массиве

В лесном массиве вблизи села Пятиречье Холмского района Сахалинской области было обнаружено тело 65-летнего мужчины.

По данному факту Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Сахалинской области организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СК по Сахалинской области.

В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти погибшего не зафиксировано. Для установления точной причины гибели мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки над территорией Курской области было уничтожено 217 беспилотных летательных аппаратов различных типов. В результате обстрелов есть пострадавшие и погибший. В селе Званное Глушковского района скончался 64-летний мужчина.

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