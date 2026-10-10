В российском регионе женщина несколько месяцев обворовывала врача

В Твери администратора стоматологии подозревают в краже денег у врача

Работница медицинского учреждения в Твери украла деньги у врача стоматологической клиники — женщину подозревают в серии хищений. Личность подозреваемой установили сотрудники полиции.

31-летняя злоумышленница занимала должность администратора в частной медицинской организации. Служебное положение давало ей доступ к комнате, где персонал клиники оставлял одежду и личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба МВД Тверской области.

В течение нескольких месяцев женщина трижды похищала денежные средства, которые обнаруживала в сумке и в кармане брюк врача, хранившихся в шкафу. В полиции подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что похищенные средства тратила на личные нужды.

Следственным подразделением полиции в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемая находится под обязательством о явке.

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