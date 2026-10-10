В США объявили угрозу цунами после землетрясения у Панамы

В США выпустили предупреждение о цунами после землетрясения у Панамы

Национальная служба погоды США выпустила предупреждение о цунами после землетрясения в районе Панамы. В сообщении говорится, что угроза цунами существует для западной части американских континентов от Мексики до Перу.

По данным Института геонаук Университета Панамы, магнитуда землетрясения составила 7,2. Толчки зарегистрировали в 12:56 по местному времени.

Напомним, ранее Международный аэропорт Токумен в Панаме временно прекратил работу после землетрясения магнитудой 7,2. В качестве меры предосторожности проводится эвакуация пассажиров. Рейсы, следовавшие в Токумен, направляют в другие аэропорты.

Телеканал Canal N сообщал, что в столице Панамы после сильного землетрясения провели превентивную эвакуацию людей из офисов и высотных зданий. По данным телеканала, Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) и спасательные службы задействовали протоколы наблюдения. Их цель - оценить возможные последствия в районах, расположенных близко к эпицентру, а также в некоторых частях провинций Лос-Сантос, Эррера и Верагуас.

Ранее сообщалось, что в шести провинциях Панамы пропало электричество после землетрясения.