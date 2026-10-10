В США выросло число жертв урагана "Исайяс"

Во Флориде и Алабаме из-за урагана «Исайяс» погибли четыре человека

Местные власти сообщают, что число жертв урагана «Исайяс» в американских штатах Флорида и Алабама, где ранее была объявлена чрезвычайная ситуация, выросло до четырех.

Шериф расположенного во Флориде округа Эскамбия Чип Симмонс рассказал, что в первом случае дерево пробило крышу дома, и погибла женщина, а вторая смерть связана с отравлением угарным газом. В Алабаме число погибших также выросло до двух.

Губернатор штата Кей Айви написала в соцсети X, что стало известно о гибели двух жителей Алабамы. В субботу Национальный центр слежения за ураганами США сообщил, что «Исайяс» вышел на сушу во Флориде.

Ранее сообщалось, что более 840 тысяч человек остались без электричества в США после урагана «Исайяс».