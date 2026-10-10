В жестоком убийстве серфингистов трое мужчин признаны виновными

Трое мужчин признаны виновными в убийстве австралийских братьев-серфингистов и их друга из США в Мексике. Австралийские братья Джейк и Каллум Робинсоны, 30 и 33 лет, и их 30-летний друг Картер Роуд были убиты во время серфинга в 2024 году.

Джейк и Каллум Робинсоны, а также их друг Картер Роуд занимались серфингом на тихоокеанском побережье Мексики, когда были застрелены в штате Нижняя Калифорния при ограблении, пишет The Guardian.

Гибель этой троицы вызвала волну скорби и осуждения в Австралии и Соединенных Штатах.

Хесус Херардо, известный как “Эль Кекас”, был обвинен в организации нападения. Его фамилия не разглашается по юридическим причинам. Он и двое других обвиняемых, Иринео Франсиско и Анхель Хесус, были признаны виновными в пятницу по местному времени.

Судья постановил, что трое мексиканских обвиняемых действовали преднамеренно.

Мартин и Дебра Робинсон, родители братьев, приехали из Австралии в портовый город Энсенада на судебный процесс.

“Они навсегда забрали наших сыновей из нашей жизни”, - сказала Дебра Робинсон, которая давала показания в последний день судебного процесса. “Больше всего нас ранит то, что в их последние часы с ними обращались с такой жестокостью”.

Она разрыдалась, когда был оглашен обвинительный приговор.

Выступая перед зданием суда после оглашения приговора, Мартин Робинсон сказал: “Никакой исход не сможет изменить эту трагедию, но мы надеемся, что сегодняшний день станет важным шагом на пути к справедливости и позволит нам продолжать чтить их жизни и тех выдающихся молодых людей, которыми они были. Они никогда не будут забыты”.

Дебра Робинсон заявила: “Сегодня я не чувствую никаких изменений, которые были вчера, и будут завтра, потому что Каллума и Джейка здесь нет. Приговор - это хорошо, но он не вернет их к жизни”.

Она сказала, что не испытывает никаких чувств к трем виновным мужчинам. “Я пытался сохранить память о своих детях, моих сыновьях, и я действительно стараюсь не думать о них. И я на самом деле не хочу, чтобы они пользовались дурной славой. На самом деле мы не произносим их имен. На самом деле они не являются частью нашего горя”.

Мать Роуда, Пейдж, и его невеста Натали Уирц также приняли участие в слушаниях по видеосвязи из Соединенных Штатов.

“Обвиняемые виновны и должны понести наказание, чтобы ни одна другая семья не испытала такой же боли”, - сказал Уиртц. “После смерти Картера я чувствую себя параноиком и изолированным”.

Вынесение приговора назначено на 16 октября. Обвинение требовало 210 лет тюремного заключения для каждого из обвиняемых, хотя максимальный срок наказания в Нижней Калифорнии составляет 60 лет.

В апреле 2024 года серферы разбили лагерь в отдаленном прибрежном районе, когда на них напали. Их тела с огнестрельными ранениями в голову были найдены в шахте на вершине скалы.

В ноябре 2025 года Ари Гизелл Сильва, тогдашняя подруга главного обвиняемого, была приговорена к двум десятилетиям тюремного заключения после признания в том, что она спровоцировала ограбление.

Нижняя Калифорния - один из самых жестоких штатов Мексики, страдающий от организованной преступности и незаконного оборота наркотиков, хотя деятельность картелей обычно не затрагивает туристов. Однако другие иностранные туристы становились жертвами преступных нападений на тихоокеанском побережье Мексики.

Два австралийских серфингиста, Дин Лукас и Адам Коулман, погибли в 2015 году во время путешествия по северо-западному штату Синалоа. Позже их тела были сожжены.