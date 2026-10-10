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Происшествия 3218

Во Вьетнаме российскую туристку избили в отеле на глазах охраны

Туристка из Барнаула госпитализирована после нападения в отеле Вьетнама

Туристка из Барнаула госпитализирована после нападения в отеле Вьетнама

В отеле во Вьетнаме российская туристка вместе с дочерью подверглась нападению со стороны других отдыхающих. Жительница Барнаула находилась с ребенком в детской зоне, когда малолетний сын другой российской семьи начал задирать ее дочь. 

В течение часа конфликт между детьми перерос в прямое избиение. Когда женщина попыталась вмешаться и защитить ребенка, на нее напали родительница мальчика и бабушка. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash". 

В результате драки россиянке сломали палец, нанесли удары по лицу, оставив синяки, и расцарапали руки. Пострадавшая была доставлена в госпиталь.

Ни в момент нападения, ни после него администрация отеля и сотрудники охраны не вмешались в ситуацию. А в полицию представители гостиницы обратились только перед отъездом туристки с дочерью из страны.

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Автор:
Полиция Барнаул Вьетнам