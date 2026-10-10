Водитель пострадал в результате взрыва дрона ВСУ

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 10 октября, они нанесли удары по Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Так, в поселке Ракитное FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал мужчина. У него диагностировали осколочные ранения лица и плеча. Местного жителя госпитализировали.

Еще два автомобиля повреждены в результате взрыва беспилотника в селе Борисполье Ракитянского округа.

В городе Грайворон при взрыве дрона в частном доме разбиты окна. Второй FPV-дрон нанёс удар по административному зданию — повреждены кровля, окна и фасад.

Ранее наше издание сообщало, что более 400 БПЛА ВСУ летело в сторону Москвы ночью 10 октября.

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX