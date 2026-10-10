Возбуждено уголовное дело после жесткой посадки самолета

Ранее сообщалось, что пострадавшим при аварийной посадке легкомоторного самолета в Забайкальском крае оказана медицинская помощь. Летчика и авиатехника осмотрели врач и хирург, сделали анализы и КТ. Патологий не выявлено.

Меж тем, позже стало известно, что в Забайкалье завели уголовное дело после жесткой посадки самолета. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Речь идет о статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следствие полагает, что при выполнении перелета по маршруту Сретенск - Могоча на взлетно-посадочной полосе города Сретенска в результате технической неисправности двигателя совершило жесткую посадку Cessna 182. В результате самолет перевернулся.

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