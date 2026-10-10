Врачи диагностировали отек мозга у подростка после нападения медведя

Отек мозга диагностировали у подростка после нападения медведя на Алтае

Подросток, пострадавший от нападения медведя на Алтае, находится без сознания в барнаульской больнице. Предварительно врачи диагностировали у него отек мозга. Об этом сообщил Telegram-канал «В курсе 22» со ссылкой на источник, близкий к семье школьника.

Медики собрали консилиум и приняли решение перевести пациента в московскую больницу. Вылет запланирован на 12 ночи. Мать подростка полетит вместе с сыном.

Ранее пострадавшего доставили в Барнаул из Бийска. Его состояние оценивали как тяжелое, но стабильное. Подростка сняли с вазопрессорной поддержки. После нападения хирурги оперировали его три часа. По поиску медведя была развернута операция.

Официального подтверждения информации об отеке мозга и переводе пока нет. Другие подробности не сообщаются.