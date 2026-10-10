ВСУ убили четырех мирных жителей ЛНР за сутки

Четыре мирных жителя ЛНР погибли за сутки от атак ВСУ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике погибли четыре мирных жителя и пятеро были ранены в результате атак украинских сил. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».

По его словам, в Старобельском округе удар пришелся по фермерскому хозяйству. Эпицентр атаки пришелся на комбайн и грузовик, в результате чего погибли два водителя.

В Антрацитовском округе еще один водитель погиб после атаки на легковой автомобиль. У села Паньковка при ударе по служебной машине местной пекарни тяжелые ранения получила работница предприятия. Медики боролись за ее жизнь всю ночь, но она скончалась.

Также ранения получили два мирных жителя Лисичанска, водители грузовиков в Кременной и Новоайдаре. Еще один человек пострадал при ударе по Славяносербскому округу.

Пасечник уточнил, что за сутки от атак погибли четыре человека и пять мирных жителей получили ранения. Сведения о пострадавших продолжают уточняться.