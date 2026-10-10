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Происшествия 2843

ВСУ ударили по территории ТЭС и медсанчасти

В Энергодаре ВСУ атаковали территорию ТЭС и медсанчасть

В Энергодаре ВСУ атаковали территорию ТЭС и медсанчасть
Фото: Наталия Губернаторова

Боевики ВСУ снова атакуют регионы России. Сегодня, 10 октября, под удар попала территория ТЭС и пожарная часть в Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, был совершен артобстрел. Зафиксировано не менее четырех прилетов снарядов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ранее пресс-служба городского округа Энергодар в Запорожской области обратилась к жителям с предупреждением о массированном налёте беспилотников ВСУ. Людям необходимо оставаться в безопасном месте, не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

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