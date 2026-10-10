Задержанную по запросу России украинку отпустили из Казахстана

Украинку освободили в Казахстане после задержания по запросу России

Гражданку Украины Любовь Рожанскую, которую 1 октября задержали в Астане по требованию российской стороны, отпустили на свободу в Казахстане. Об этом пишет Deutsche Welle*.

Адвокат Алексей Прянишников подтвердил, что его клиентка смогла выехать из Казахстана. По его словам, теперь её местоположение — одна из стран Евросоюза.

Основанием для задержания стало подозрение в похищении ребёнка, запрос направила Россия. Целью поездки в Астану для Рожанской было забрать внука и доставить его обратно в Украину.

Спустя 3 суток с момента задержания судебная инстанция Казахстана обязана была принять решение о мере пресечения. Однако соответствующего постановления не последовало, и Рожанская оказалась на свободе, покинув изолятор.

После этого, как рассказал защитник, она уехала из страны. DW* уточняет, что женщина уже находится в одном из государств ЕС.

* признана СМИ-иноагентом в России и нежелательной организацией.

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