Задержанную по запросу России украинку отпустили из Казахстана

Гражданку Украины Любовь Рожанскую, которую 1 октября задержали в Астане по требованию российской стороны, отпустили на свободу в Казахстане. Об этом пишет Deutsche Welle*.
Адвокат Алексей Прянишников подтвердил, что его клиентка смогла выехать из Казахстана. По его словам, теперь её местоположение — одна из стран Евросоюза.
Основанием для задержания стало подозрение в похищении ребёнка, запрос направила Россия. Целью поездки в Астану для Рожанской было забрать внука и доставить его обратно в Украину.
Спустя 3 суток с момента задержания судебная инстанция Казахстана обязана была принять решение о мере пресечения. Однако соответствующего постановления не последовало, и Рожанская оказалась на свободе, покинув изолятор.
После этого, как рассказал защитник, она уехала из страны. DW* уточняет, что женщина уже находится в одном из государств ЕС.
* признана СМИ-иноагентом в России и нежелательной организацией.
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