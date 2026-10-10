Женщина оказалась зажата в искорёженной после ДТП машине

На Урале в ДТП с грузовиком пострадали женщина и ребенок

В Челябинской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали представители регионального управления МЧС.

По предварительной информации, дорогу не поделили грузовик и ВАЗ. В результате пострадали женщина и ребенок. Их с различными травмами госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, а также причина аварии.

Спасатели рассказали, что после аварии мужчину и ребенка из машины смогли вытащить очевидцы. Женщина оказалась зажата, ей потребовалась помощь.

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