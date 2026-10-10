Женщина пыталась вывезти 3 кг золота в Китай через стельки

Женщина спрятала 3 кг золота в обуви и пыталась провезти в Китай

Главная транспортная прокуратура Казахстана сообщила о конфискации шести слитков золота. Общая масса драгметалла — около трех килограммов. Стоимость оценили более чем в 34 миллиона рублей.

По данным ведомства, слитки женщина приобрела в Кыргызстане. Затем она ввезла золото в Казахстан через автомобильный пункт пропуска «Кордай». Металл предназначался для дальнейшего незаконного перемещения в Китай.

Чтобы обойти таможенный и пограничный контроль, женщина спрятала слитки под стельками обуви. Однако при проверке в районе Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» золото обнаружили и изъяли.

Женщину задержали. По факту контрабанды начато досудебное расследование. Другие обстоятельства не раскрываются.

Ранее МК писал, что калининградские таможенники задержали 64-летнего мужчину, который пытался вывезти в Польшу 37 редких ящериц вида малый поясохвост. Рептилий, упакованных в холщовые мешочки, он спрятал в спортивные сумки в салоне автомобиля, а сопроводительных документов на живой товар у него не было.