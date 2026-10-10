Женщина убила трехлетнего ребенка в здании службы защиты детей

Жительницу Канады признали виновной в убийстве трехлетнего сына своей подруги. Ребенок погиб в туалете здания службы защиты детей в Торонто, сообщает 10 октября Global News.

По данным издания, женщина присматривала за мальчиком в выходные и привела его в учреждение, где должна была состояться встреча ее собственного сына с родственниками под присмотром специалистов. Там она в какой-то момент начала избивать подопечного. Мальчик умер на следующий день в больнице.

Охранник заметил у малыша травму на лбу и предложил вызвать скорую помощь, однако женщина отказалась. Позже экспертиза установила, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. По данным обвинения, на голове и шее ребенка обнаружили около 40 повреждений.

На заседании суда родители погибшего рассказали о том, как переживают утрату. Мать мальчика призналась, что ей тяжело смириться со случившимся.

Обвинение добивается наказания в виде 18 лет тюрьмы, тогда как защита просит ограничиться 15 годами. Адвокаты ссылаются на нестабильное психическое состояние женщины и проблемы с алкоголем.

Преступница признала свою ответственность за смерть ребенка, но заявила, что не собиралась его убивать. Ожидается, что окончательный приговор суд вынесет 23 октября.

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