Жуткое ДТП с байком в Москве унесло жизнь пассажирки

Пассажирка мотоцикла погибла на Сколковском шоссе в Москве в результате ДТП

Страшная дорожная авария произошла на западе российской столицы, в результате которой погибла женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в мессенджере "Макс".

«По предварительным данным на Сколковском шоссе в районе дома 30 водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем на западе города. Байкер потерял контроль над управлением двухколесного транспорта, после чего машина перевернулась на проезжей части. Удар оказался фатальным для находившегося сзади человека.

«В результате дорожной аварии женщина-пассажир мотоцикла скончалась», — заявили в ГАИ.

В настоящее время на месте происшествия задействованы экстренные службы города. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства смертельного инцидента.