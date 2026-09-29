ГДЕ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА «МК» С 1 ПО 10 ОКТЯБРЯ!

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2027 ГОД!

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II группы для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.

В редакционных пунктах «МК» можно оформить подписку «МК» на 1-е полугодие 2027 года или на весь 2027 год с доставкой газеты на дом по выгодным ценам:

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 15.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ЩЕДРАЯ ПЯТНИЦА С «МК»

2 октября с 10.00 до 15.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ВНИМАНИЕ! В эту пятницу вы можете не только выгодно подписаться на "МК", но и получить ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВОДНОЕ ШОУ или один из наших фирменных сувениров.

Подробности по телефону редакции 8(495)665-40-80

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА в ГБУ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ»

В ряде социальных отделений ГБУ МГЦР пройдёт льготная подписка на «МК» для ветеранов ВОВ, инвалидов 1-й и 2-й групп, участников СВО и их семей, а также иных льготных категорий жителей Москвы:

1 октября с 10.00 до 13.00

Бескудниково, ул. Дубнинская, д. 31

Богородское, ул. Ивантеевская, д. 13

2 октября с 10.00 до 13.00

Обручевский, ул. Новаторов, д. 36 ,корп. 5

Нагатинский затон, ул. Коломенская, д. 5, стр. 3

Щукино, ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1

5 октября с 10.00 до 13.00

Выхино-Жулебино, Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1

Северное Тушино, ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1

6 октября с 10.00 до 13.00

Зеленоград, корп. 826

Южное Медведково, ул. Молодцова, д. 1б

7 октября с 10.00 до 13.00

Гольяново, ул. Новосибирская, д. 3

Вешняки, ул. Реутовская, д. 6а

8 октября с 10.00 до 13.00

Бутырский, Огородный проезд, д. 21

Северный, Дмитровское шоссе, д. 169в

Орехово-Борисово Южное, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4

Чертаново Южное, ул. Чертановская, д. 60

9 октября с 10.00 до 13.00

Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6

Раменки, ул. Раменки, д. 8, корп. 2

Марьино, ул. Люблинская, д. 159

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

1 октября с 14.00 до 18.30

Западное Дегунино, ул.Маршала Федоренко, д.12, у ТЦ "Бусиново"

Отрадное, ул. Декабристов, д. 15б, у к/т "Байконур", м. "Отрадное"

2 октября с 14.00 до 18.30

Котловка, Нагорный бул., д. 8, около конечной автобусной станции

Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере, м. "Народного Ополчения"

5 октября с 14.00 до 18.30

Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, у маг. "Пятёрочка"

6 октября с 14.00 до 18.30

Зеленоград, Крюково, корпус 1508, у маг. "Пятёрочка"

7 октября с 14.00 до 18.30

Новогиреево, Зелёный пр-т, д. 20, на парковке около Управы, м. "Перово"

8 октября с 14.00 до 18.30

Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, у ярмарки на парковке

Орехово Борисово Южное, Каширское шоссе, д. 118, к. 1 – д. 122, к. 2

9 октября с 14.00 до 18.30

Кунцево, ул. Ярцевская, д. 23, напротив ТЦ Кунцево с ул. Оршанская, м. "Молодёжная"

Печатники, ул. Гурьянова, д. 2а

10 октября с 8.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.30

Бибирево, ул. Пришвина, д. 23, у маг. "Столплит", м. "Бибирево"

Зюзино, ул. Каховка, д.25, на парковке у автомойки, 4-й выход м. "Зюзино"

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

3 октября с 10.00 до 15.00

КЛИМОВСК, ул. Ленина, д. 20, в фойе ДК «Машиностроитель»

ПОДОЛЬСК, Революционный пр-т, д. 27, в фойе ДК им. Лепсе

ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, в фойе КТЦ «Дружба»

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформить подписку на «МК» с доставкой газеты

на 1-е полугодие 2027 года (6 месяцев) или на весь 2027 год (12 месяцев) можно в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и на сайте нашей редакции:

Подробности по телефону 8(495)665-40-80 и на сайте www.mk.ru/podpiskaMK