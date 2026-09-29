ГДЕ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА «МК» С 1 ПО 10 ОКТЯБРЯ!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 15.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.
ЩЕДРАЯ ПЯТНИЦА С «МК»
2 октября с 10.00 до 15.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.
ВНИМАНИЕ! В эту пятницу вы можете не только выгодно подписаться на "МК", но и получить ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВОДНОЕ ШОУ или один из наших фирменных сувениров.
Подробности по телефону редакции 8(495)665-40-80
РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА в ГБУ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ»
В ряде социальных отделений ГБУ МГЦР пройдёт льготная подписка на «МК» для ветеранов ВОВ, инвалидов 1-й и 2-й групп, участников СВО и их семей, а также иных льготных категорий жителей Москвы:
1 октября с 10.00 до 13.00
Бескудниково, ул. Дубнинская, д. 31
Богородское, ул. Ивантеевская, д. 13
2 октября с 10.00 до 13.00
Обручевский, ул. Новаторов, д. 36 ,корп. 5
Нагатинский затон, ул. Коломенская, д. 5, стр. 3
Щукино, ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1
5 октября с 10.00 до 13.00
Выхино-Жулебино, Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1
Северное Тушино, ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1
6 октября с 10.00 до 13.00
Зеленоград, корп. 826
Южное Медведково, ул. Молодцова, д. 1б
7 октября с 10.00 до 13.00
Гольяново, ул. Новосибирская, д. 3
Вешняки, ул. Реутовская, д. 6а
8 октября с 10.00 до 13.00
Бутырский, Огородный проезд, д. 21
Северный, Дмитровское шоссе, д. 169в
Орехово-Борисово Южное, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4
Чертаново Южное, ул. Чертановская, д. 60
9 октября с 10.00 до 13.00
Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6
Раменки, ул. Раменки, д. 8, корп. 2
Марьино, ул. Люблинская, д. 159
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 октября с 14.00 до 18.30
Западное Дегунино, ул.Маршала Федоренко, д.12, у ТЦ "Бусиново"
Отрадное, ул. Декабристов, д. 15б, у к/т "Байконур", м. "Отрадное"
2 октября с 14.00 до 18.30
Котловка, Нагорный бул., д. 8, около конечной автобусной станции
Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере, м. "Народного Ополчения"
5 октября с 14.00 до 18.30
Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, у маг. "Пятёрочка"
6 октября с 14.00 до 18.30
Зеленоград, Крюково, корпус 1508, у маг. "Пятёрочка"
7 октября с 14.00 до 18.30
Новогиреево, Зелёный пр-т, д. 20, на парковке около Управы, м. "Перово"
8 октября с 14.00 до 18.30
Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, у ярмарки на парковке
Орехово Борисово Южное, Каширское шоссе, д. 118, к. 1 – д. 122, к. 2
9 октября с 14.00 до 18.30
Кунцево, ул. Ярцевская, д. 23, напротив ТЦ Кунцево с ул. Оршанская, м. "Молодёжная"
Печатники, ул. Гурьянова, д. 2а
10 октября с 8.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.30
Бибирево, ул. Пришвина, д. 23, у маг. "Столплит", м. "Бибирево"
Зюзино, ул. Каховка, д.25, на парковке у автомойки, 4-й выход м. "Зюзино"
ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
3 октября с 10.00 до 15.00
КЛИМОВСК, ул. Ленина, д. 20, в фойе ДК «Машиностроитель»
ПОДОЛЬСК, Революционный пр-т, д. 27, в фойе ДК им. Лепсе
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, в фойе КТЦ «Дружба»
ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
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на 1-е полугодие 2027 года (6 месяцев) или на весь 2027 год (12 месяцев) можно в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и на сайте нашей редакции:
Подробности по телефону 8(495)665-40-80 и на сайте www.mk.ru/podpiskaMK