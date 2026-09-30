До плюс 17 градусов и без осадков ожидается в Москве 1 октября

Москва встретит среду переменной облачностью и теплом до плюс 17 градусов

В Москве в среду, 1 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 15–17 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер будет северным, его скорость составит 3–8 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне около 762 мм ртутного столба.

В ночь на четверг температура в столице может опуститься до плюс 6 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В Подмосковье днем будет от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ночью температура местами может снизиться до плюс 3 градусов.

Читать также: Жители российского города увидели вместо Луны татарскую выпечку

Ученые обнаружили неочевидный предвестник инсульта