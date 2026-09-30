«Глаза вывалились»: ветврачи спасли кота с редким недугом

Коту с глазами, как из фильма ужасов, помогли в столичной ветклинике. У мурлыки выпали наружу сразу обе слёзные железы.

Как сообщили «МК» в Комитете ветеринарии Москвы, на днях в Калининскую ветклинику на приём к офтальмологу принесли кота по кличке Квинс породы британская короткошёрстная. Питомец выглядел жутко: его нижние веки как будто вывернулись наружу. На медицинском языке это называется двусторонний пролапс, то есть выпадение слёзных желёз. Кошки этой породы предрасположены к такому недугу, но у Квинса начался рецидив, к которому добавилось хроническое воспаление.

Котику потребовалась операция. Перед врачами стояла сложная задача: важно было сохранить обе железы, поскольку они вырабатывают до 40% от всего количества слезы.

Офтальмолог Сергей Маслов провёл двустороннюю репозицию слёзных желёз, то есть вернул их в исходное анатомическое положение. Состояние глаз Квинса заметно улучшилось, однако ему требуется длительный период восстановления.