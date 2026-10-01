Собаку, съевшую ковер по кускам, пришлось оперировать

На операционный стол угодила собака, решившая полакомиться ковром. Питомица увлеклась поеданием ниток, которые застряли у неё в желудке и кишечнике.

Как сообщили «МК» в Комитете ветеринарии Москвы, в ветклинику в Коптево на прием привели 11-летнюю собаку по кличке Невада породы джек-рассел-терьер. Хозяин застукал любимицу, когда она увлеченно распускала палас и глотала нитки. В течение суток Неваде стало плохо: началась рвота и пропал аппетит. УЗИ подтвердило наличие инородного тела в желудке, двенадцатиперстной и тощей кишке. Собаку подготовили к операции - так называемой эзофагогастродуоденоскопии. Это процедура, при которой врач осматривает изнутри слизистую оболочку пищевода, желудка и кишки с помощью гастроскопа.

Хирург-эндоскопист и анестезиолог провели операцию и извлекли все нитки до одной. После хулиганку отпустили домой, а владельцам дали необходимые рекомендации по уходу и восстановлению.