Старинную усадьбу в Бутове, где бывали Пушкин и императрица, решено законсервировать

Как стало известно «МК», речь идет об усадьбе Знаменское-Садки, которая в разное время принадлежала роду Ладыженских (в XVII веке, то есть во времена первых русских царей из династии Романовых), затем — князьям Уросовым, а после них Трубецким. Именно при этих владельцах поместья усадьба приобрела вид, который в основном сохранился до сегодняшнего дня. При Трубецких здесь бывали Александр Сергеевич Пушкин, драматург Херасков, поэт Веневитинов, ранее заезжала императрица Екатерина II. Здесь жил известный русский историк и публицист Михаил Погодин. Любители старины приезжают сюда и сегодня, главным образом, полюбоваться на сохранившийся здесь парк.

Кстати, название «Садки» произошло не от садов, как можно предположить, а от рыболовных садков: местные жители промышляли ловлей рыбы, в частности, в местной речке Обитце (ныне — Битце). Впрочем, и садоводство здесь тоже развивалось, например имение славилось своими оранжереями. От усадьбы к сегодняшнему дню сохранились главный дом, скотный и конный дворы, а также парк.

Распоряжением правительства России на консервацию зданий, которые принадлежат сегодня ВНИИ природы, выделено 20,5 миллиона рублей. Это деньги и на проверку состояния здания, его инженерных коммуникаций, и средства на его сохранение, а также на ремонт, который позволит сохранить архитектурную жемчужину. Более серьезные работы пока не планируются.