Сергей Собянин рассказал, как дальше будет развиваться столичное метро

Более 60 новых станций планируют построить в Москве и на прилегающих территориях в рамках обновленной программы развития столичного метро. Она рассчитана на два периода — до 2030 года включительно и на 2031–2035 годы. Об этом 2 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя работников и ветеранов метростроения с профессиональным праздником.

Первый этап программы предполагает завершение сразу трех новых радиусов. Рублево-Архангельскую линию продолжат в сторону Строгина, СберСити и Новорижского шоссе. Троицкая ветка после станции "Новомосковская" дойдет до Троицка. На участке появятся станции "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Еще один новый радиус — Бирюлевский. Здесь уже строятся девять из десяти запланированных станций.

До конца 2030 года в столице также рассчитывают открыть станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии, "Южный порт" Люблинско-Дмитровской и "Достоевская" Кольцевой линии. Последняя станет первой новой станцией на Кольцевой более чем за семь десятилетий. Для "Гольяново" предусмотрено оформление в космической тематике. А на "Южном порту" метро и автомобильный тоннель хотят объединить в одном инженерном комплексе.

Еще один проект ближайшего этапа — продление Сокольнической линии от "Бульвара Рокоссовского" в Ярославский район. После завершения намеченных работ власти намерены перейти к следующей части программы, которая предполагает дальнейшее расширение метро за пределы Москвы.

На втором этапе речь идет о семи направлениях, связывающих столицу с крупными территориями Московской области. Рублево-Архангельскую линию планируют продлить до Красногорска, Таганско-Краснопресненскую — от "Планерной" через Куркино в Химки. Калужско-Рижская ветка должна дойти от "Медведково" до Мытищ, а Арбатско-Покровская после "Гольяново" — до Балашихи.

Продолжение Люблинско-Дмитровской линии предусматривает строительство станций "Развилка" и "Володарское шоссе" в Ленинском городском округе. Вторая очередь Бирюлевской линии должна пройти от станции "Бирюлёво" через территорию Московской области к Щербинке, Коммунарке и Филимонковскому району. Кроме того, Филёвскую линию планируют продлить в Сколково. По расчетам, продление до Красногорска улучшит транспортное обслуживание территории с прогнозируемым населением более 610 тыс. человек. Для Химок и Куркино этот показатель составляет около 454 тыс., для Мытищ — 540 тыс., а для Балашихи — более 670 тыс. жителей. Продление Филёвской линии в сторону Сколково должно охватить территорию, где прогнозируется свыше 740 тыс. жителей.

В сумме продление Люблинско-Дмитровской и второй очереди Бирюлёвской линий должно улучшить транспортную доступность территорий Московской области, где в перспективе будут жить более 690 тыс. человек. Еще одним важным направлением Собянин назвал развитие метро в ТиНАО.

В мэрии также рассматривают дальнейшее развитие метро внутри Новой Москвы. В планы до 2035 года включено продолжение Сокольнической линии от "Потапово" в Щербинку, Троицкой — от Троицка до кинопарка "Москино", а Солнцевской — от аэропорта Внуково в Филимонковский район. По словам Собянина, реализация программы должна улучшить транспортное обслуживание миллионов жителей Москвы и Подмосковья.

2 октября Московскому метрострою исполнилось 95 лет.

"Планы – большие, очень сложные. Но московские метростроители не раз доказали, что им любые задачи по плечу", - подчеркнул Собянин в личном блоге.