...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Москва 1249

Норка оставила свой ДНК в долине Сетуни: необычное открытие

В Москве нашли водоем, где размножается редкий тритон

Редкие виды животных, в том числе те, которые долгое время считались исчезнувшими, выявили ученые на природных территориях столицы. Среди уникальных находок - прыткая ящерица, европейская норка, гребенчатый тритон и др.

В Москве нашли водоем, где размножается редкий тритон
S. Meyers via www.imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

Как сообщили «МК» в Департаменте природопользования, в Москве подвели итоги комплексного обследования 11 особо охраняемых зеленых территорий столицы общей площадью 13 тыс. гектаров. Специалистам удалось зафиксировать новые редкие виды. В природно‑историческом парке «Кузьминки-Люблино» впервые с 1997 года обнаружен обыкновенный вьюн и единственная в городе популяция прыткой ящерицы. В природном заказнике «Долина реки Сетунь» с помощью ДНК-анализа получены доказательства присутствия европейской норки. В ландшафтном заказнике «Теплый Стан» анализ экологической ДНК подтвердил следы лося и кабана - это доказывает важную транзитную роль этой территории. В заказнике «Тропаревский» найден водоем, где размножается редчайший гребенчатый тритон.

Лидерами по видовому богатству стали парки «Москворецкий» и «Битцевский лес». В парке «Москворецкий» отмечено уникальное разнообразие растений и насекомых. Например, в нем произрастает мох Dicranum viride, занесенный в Красную книгу России. А Битцевский лес признан главным резерватом редких птиц.

 

Подписаться

Автор:
Москва Россия

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29868 от 8 октября 2026

Заголовок в газете: Норка оставила свой ДНК в долине Сетуни