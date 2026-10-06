Столичные полицейские обзаведутся новыми зданиями

Шесть новых зданий столичного главка МВД появится в ближайшие годы. Большая часть из них будут использоваться как административные.

Как стало известно «МК», одно из строений для полиции появится в центре Москвы, в одном из Колобовских переулков, то есть неподалеку от легендарного дома на Петровке, 38. Новое административное здание будет трехэтажным с цокольным этажом. На улице Беговой, неподалеку от Краснопресненского путепровода, возведут здание для подразделений УГИБДД и УВД Северного округа Москвы.

Кроме того, там планируется строительство площадок для парковки и осмотра этих подразделений полиции. УГИБДД и УВД по ЗелАО разместятся в Зеленограде, на углу 687 Проектируемого проезда и Кутузовского шоссе.

А на улице Маршала Рыбалко в районе Щукино планируется построить не только отделение полиции, но и физкультурно-оздоровительный комплекс. Заниматься там будут полицейские Северо-Западного округа Москвы.