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Москва 2433

В Москве нашли раритетный гриб

Необычный гриб пикнопореллус нашли в московском парке

Настоящий лесной раритет обнаружен в подмосковной части национального парка "Лосиный остров". Научные сотрудники нашли краснокнижный гриб – пикнопореллус бело‑желтый.

Необычный гриб пикнопореллус нашли в московском парке
Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Как узнал «МК», аккуратные «сталактиты» цвета спелого абрикоса притаились среди опавшей хвои и мха. Этот гриб не только эффектный внешне, но и очень капризный в плане выбора места обитания. Он выбирает исключительно старые хвойные леса и селится только на возрастной древесине. Молодые деревья ему совсем не интересны.

Броская окраска гриба – вовсе не для красоты. Насыщенный желто‑оранжевый оттенок дают особые пигменты, которые защищают гриб от ультрафиолета и микробов. 

Пикнопореллус включен в Красную книгу России. Такая редкая находка — важный сигнал: такие виды живут только в естественной среде, где нет вмешательства человека. 

 

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Автор:
Россия

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29868 от 8 октября 2026

Заголовок в газете: В «Лосином острове» вырос гриб-капризуля