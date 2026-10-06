В Москве нашли раритетный гриб

Как узнал «МК», аккуратные «сталактиты» цвета спелого абрикоса притаились среди опавшей хвои и мха. Этот гриб не только эффектный внешне, но и очень капризный в плане выбора места обитания. Он выбирает исключительно старые хвойные леса и селится только на возрастной древесине. Молодые деревья ему совсем не интересны.

Броская окраска гриба – вовсе не для красоты. Насыщенный желто‑оранжевый оттенок дают особые пигменты, которые защищают гриб от ультрафиолета и микробов.

Пикнопореллус включен в Красную книгу России. Такая редкая находка — важный сигнал: такие виды живут только в естественной среде, где нет вмешательства человека.