В Москве появились попугаи, которые умеют снимать «дворники» с машин

Редкие тропические птицы появились на экспозиции Московского зоопарка. Это единственные в мире хищные горные попугаи Кеа. Как узнал «МК», в Доме птиц поселились 4 молодые самки краснокнижных попугаев. Для них оборудовали отдельный вольер с качелями.

Пернатые имеют примечательную внешность - они похожи на сокола или небольшого орла, с хищным, загнутым вниз клювом. Их отличает благородный оливковый окрас с сине-бурыми вкраплениями.

Эти попугаи обладают невероятной силой, а также сообразительностью, любопытством и бесстрашием. В Новой Зеландии, откуда птахи родом, они нередко объединяются в группы и совершают вылазки к туристическим базам. Птицы нападают на автомобили, забираются в окна домов, ищут в мусорных баках что-нибудь вкусное, при этом опрокидывая их на землю.

Также кеа научились открывать раздвижные двери и водопроводные краны, спускаться в дымоходы, выводить из строя ловушки для животных. Своим острым клювом пернатые отрывают резиновые уплотнители и снимают дворники с машин. Они могут вытаскивать кошельки, камеры, деньги, ключи из сумок туристов.

В итоге местные жители начали истреблять хищных попугаев. Дикая популяция кеа неуклонно снижалась из года в год. С 1970 года этот вид был взят в Новой Зеландии под защиту, однако случаи нелегального отстрела не прекратились. Только в 1980-х, когда ввели денежные компенсации за павший скот, попугаев оставили в покое. Сегодня, по приблизительным оценкам орнитологов, в природе насчитывается от четырех до шести тысяч особей.