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Москва Эксклюзив 1338

В Зеленограде на складе обнаружены опасные электронные сигареты: продавец задержан

Задержан продавец опасных электронных сигарет

Производство и продажу электронных сигарет, которые особенно опасны для начинающих курильщиков, пресекли сотрудники правоохранительных органов столицы. Гражданина, участвовавшего в производстве, хранении, распространении никотиносодержащего вещества, привлекли к уголовной ответственности.

Задержан продавец опасных электронных сигарет

Как стало известно «МК», жидкость для курения продавалась через обычные табачные магазины и на электронных площадках по продаже сигарет и прочей содержащей никотин продукции. Бизнес прекратился после того, как специалисты произвели контрольную закупку на оптовом складе в Зеленограде (производили опасную жидкость в Люберцах). Измерив содержание никотина в веществе, они поняли, что уровень опасного вещества в нем превышен: в нескольких образцах продукции профессионалы обнаружили количество никотина, которое может повредить при его чрезмерном употреблении.

У совсем молодых людей (а именно они, как правило, курят такого рода жидкости) возможны большие проблемы со здоровьем. Поэтому слишком крепкий табак, а заодно и никотиновые смеси, в частности, наполнители для электронных сигарет, запрещены. Норматив — 20 миллиграммов на литр. Он был превышен, поэтому производитель-продавец смесей задержан. Ему предъявлено обвинение в производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

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