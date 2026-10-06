Владелец пункта выдачи заказов незаконно превратил окно в дверь

Скрыться от жилищных инспекторов не удалось собственнику пункта выдачи товара в Раменках. Владелец переделал окно на фасаде дома во входную группу - через суд его обязали вернуть всё, как было.

Как стало известно «МК», в Мосжилинспекцию обратился житель дома на Винницкой улице. Его смутил ремонт на первом этаже. Хозяин нежилого помещения демонтировал участок наружной стены и обустроил на месте окна входную группу, изменив архитектурный облик фасада дома. Согласно правилам, такое переустройство должно быть согласовано. Более того, для изменения фасада нужно получить согласие всех собственников. Ничего этого владелец не сделал. Мосжилинспекция привлекла нарушителя к административной ответственности и обязала привести помещение в соответствие технической документации.

В установленный срок владелец не вернул фасад дома в первоначальное состояние. Тогда инспекция обратилась с иском в суд. Нарушитель, пытаясь уйти от ответственности, успел продать помещение родственнику. Инспекторы оперативно заменили ответчика. Никулинский районный суд поддержал требование истца и обязал хозяина помещения восстановить его в проектное состояние. Инспекция уже передала исполнительный лист в службу судебных приставов.