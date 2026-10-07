Как Москва стала крепостью: рассекреченные документы о битве 1941 года

85 лет назад Государственный комитет обороны принял судьбоносное постановление о защите нашей столицы. Тогда, в сорок первом, враг стоял у порога, судьба Москвы решалась в Подмосковье — на полях сражений, на подступах, в крошечных городах и деревеньках. Но была и другая война — тихая, невидимая, но от того не менее значимая. О ней редко говорят громко. В Музее обороны Москвы показали пожелтевшие страницы истории, которые стоят иных приключенческих романов.

УФСБ по Москве и Московской области рассекретили важные бумаги тех лет. Впервые широкой публике показывают документы, которые проливают свет на то, как ковалась победа в битве за Москву.

Представьте себе Подмосковье осени 1941-го. Там, где сейчас дачные посёлки и коттеджи, тогда действовали диверсионно-разведывательные группы. Партизанские отряды, оставленные в тылу врага, работали не по учебникам. Истребительные батальоны, состоявшие из вчерашних простых рабочих и студентов, вступали в бой с диверсантами Абвера. А в селе Северное Коломенского района работала спецшкола подрывников — настоящая «кузница кадров» для невидимого фронта.

Мы привыкли чествовать пехоту и танкистов, лётчиков и моряков. Но люди в штатском, которые шли в партизаны, взрывали мосты, добывали шифры и уходили в небытие без имени, заслуживают не меньшего почета. Москва в 1941-м выстояла не только благодаря мужеству солдат на передовой, но и благодаря тем, кто сражался в тени.

«Тайфун», который должен был смести Москву

План нацистов казался им безупречным. Операция «Тайфун» — это 77 дивизий, более миллиона солдат, 1700 танков, 950 самолётов, свыше 14 тысяч орудий. Москву планировали обойти с севера и юга, взять в клещи. В районе Брянска и Вязьмы основные силы Красной Армии, по расчётам врага, должны были попасть в окружение. Немцы считали поход на Москву лёгкой прогулкой. Просчитались.

С 20 октября 1941 года столица находилась в осадном положении. Сотни фабрик работали на фронт. Более полумиллиона москвичей строили оборонительные рубежи: рыли противотанковые рвы, возводили баррикады, надолбы, проволочные заграждения — обычные и под высоким напряжением. Город превращался в крепость.

Был введён специальный милицейский пароль. Проводились массовые проверки документов среди тех, кто прибывал из прифронтовой полосы. «Это позволило в достаточно краткие сроки разоблачить около 30 агентов противника», — рассказал Михаил Маруков, кандидат исторических наук, руководитель экспертной группы по военной истории Москвы Главного архивного управления.

Параллельно формировались истребительные батальоны. Их начали создавать 26 июня 1941 года — раньше, чем во многих прифронтовых областях. Поэтому московские бойцы оказались лучше подготовлены. 10 октября из истребительных батальонов начали формировать партизанские отряды. Всего было создано 53 отряда, 41 из них участвовал в боях. А 23 октября 31 батальон общей численностью 13 961 бойцов передали Западному фронту — это было серьёзное пополнение хорошо обученными людьми.

Особое место в истории — у Михаила Журавлёва, возглавившего московское управление НКВД. Ему было всего 29 лет, когда он начал формировать истребительные батальоны. «После начала освобождения территории одним из первых предметов расследования стала смерть Сергея Ивановича Солнцева, — впервые слышу это имя из уст историка. — Это начальник рузского горотдела в мирное время. После приближения немцев к Москве его направили в партизанский отряд Рузы на должность комиссара и командира разведки. Отряд Рузы действовал очень агрессивно и очень, скажем так, смело. Лично Солнцевым был застрелен временно назначенный немцами глава администрации города Рузы, потому что с его подачи изготавливали листовки, чтобы пресечь деятельность партизанского отряда. Немцы в самый критический момент наступления на Москву снимают с фронта действующие части. Место пионерского лагеря в Рузе окружают. Солнцев, раненый, попадает к немцам в плен. Два дня они его пытают, в результате Солнцев погибает. Герой Советского Союза посмертно». Сейчас его имя вновь звучит громко.

Историк Олег Хлобустов напоминает ещё об одной ключевой фигуре, чьё имя долгое время было незаслуженно забыто. Пётр Николаевич Кубаткин до 28 июля 1941 года возглавлял Управление НКГБ по Московской области. Именно он стоял у истоков формирования истребительных батальонов Подмосковья. Позже его перевели в Ленинград, но перед отъездом он подготовил брошюру «Уничтожим шпионов и диверсантов». Значительная часть этого издания была посвящена истребительным батальонам: их созданию, задачам, подготовке и конкретным примерам из Московской области.

Судьба Кубаткина трагична. После войны он возглавлял разведку, но в 1950 году был репрессирован по «Ленинградскому делу» и расстрелян в возрасте 43 лет. Реабилитирован лишь в 1953–1954 годах. Поэтому даже в фундаментальном труде «Москва военная» — книге, вышедшей более 15 лет назад и сразу ставшей библиографической редкостью из-за крошечного тиража, — он не представлен как один из создателей сил обороны столицы.

«Электрощит» и парад под носом у врага

Одной из самых недооценённых страниц обороны Москвы стал «Электрощит». О нём до недавнего времени знали совсем немного. Это больше 200 километров непрерывных сооружений: от Химок через Нахабино, Павловскую Слободу, Успенское, Троицкое, Подольск и до Домодедово.

Сотрудники московских энергетических компаний вместе с военными инженерами за очень короткий срок возвели рубеж обороны. Немцы с таким никогда не сталкивались. Преодолеть паутину проволочных заграждений под напряжением было практически невозможно. Враг перегруппировывался, искал новые пути — и попадал в засады.

Случаев, когда враг физически добрался до линии во время обороны Москвы, мало, но они были. Шесть немецких автоматчиков пытались проникнуть в глубину обороны полка, наткнулись на электризованные проволочные заграждения и были уничтожены.

Военный историк Андрей Сементковский отмечает: «Такую линию, которая была рядом с Москвой, оборонять не было сил. И электрозаграждения спасали, закрывая целые направления, выполняя роль иногда стрелкового полка».

Московские чекисты участвовали и в организа