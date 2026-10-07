В истории с рождением львинохвостого макака в Москве всплыли Зита и Гита

Детеныш львинохвостого макака родился в Московском зоопарке. Почти все время малыш проводит на груди и руках мамы.

Как узнал «МК», мамой впервые стала макака по имени Зита. Только недавно самка начала понемногу отходить от малыша. Во время ее отдыха к присмотру за малышом подключаются другие самки: мама и сестра Зиты - Калетта и Гита.

Зоологи определили пол детеныша - это самец. Сейчас он питается материнским молоком, а начиная с трехмесячного возраста начнет пробовать «взрослый корм»: яблоки, апельсины, киви, виноград, арбузы, а также овощи, орехи, насекомые и ветки. Как и большинство макак, львинохвостые макаки очень изобретательны в способах добывания пищи. Для этого они используют палочки, щепки, камни. В качестве обогащения среды в зоопарке им регулярно дают игрушки, бутылочки, шланги, с которыми приматы сами придумывают занятия.

Также с львинохвостыми макаками регулярно проходят ветеринарные тренинги. В группе, кроме самок, живут самцы Кай и Радж. Все они участвуют в тренингах. Однако самой прилежной ученицей оказалась Зита. Она настолько привыкла к занятиям с сотрудниками, что вернулась к ним спустя несколько дней после родов. Зита позволяет осмотреть руки, ноги, ощупать область живота, сделать имитацию инъекции в бедро. В дальнейшем самку львинохвостого макака будут приучать к добровольному забору крови, сейчас она уже позволяет подбривать участок кожи для этой манипуляции. Тренинги проходят в защищенном контакте, через решетку. Животные получают различные лакомства за успешно выполненные задания в качестве положительного подкрепления.

СПРАВКА «МК»

Львинохвостый макак – редкий, краснокнижный вид. Он обитает в юго-западной части полуострова Индостан, а также в Индии.