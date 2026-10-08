ГДЕ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА «МК» С 8 ПО 17 ОКТЯБРЯ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2027 ГОД

В редакционных пунктах «МК» можно оформить подписку «МК» на 1-е полугодие 2027 года или на весь 2027 год с доставкой газеты на дом по выгодным ценам:

«Московский комсомолец» (6 мес. 5 выходов в неделю) индекс МК277 - 3100,00 руб. (цена в редакции), индекс ПМ277 – 3950,04 руб. (цена на почте).

«Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес. 5 выходов в неделю) индекс МК277В - 2800,00 руб. (цена в редакции), индекс ПМ277 - 3520,32 руб. (цена на почте).

«Московский комсомолец» (12 мес. 5 выходов в неделю) индекс МК301 - 5800,00 руб. (цена в редакции), индекс ПН301 - 7194,36 руб. (цена на почте).

«Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес. 5 выходов в неделю) индекс МК301В - 5200,00 руб. (цена в редакции), индекс ПН301 - 6292,87 руб. (цена на почте).

Так же только в редакционных пунктах «МК» можно оформить досрочную подписку на газету «Московский комсомолец»+ТВ программа (1 выход в неделю)

«Московский комсомолец»+ТВ программа (6 мес. 1 выход в неделю) индекс МК278 - 1100,00 руб. (цена в редакции), индекс ПН278 – 1156,86 руб. (цена на почте).

«Московский комсомолец»+ТВ программа для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес. 1 выход в неделю) индекс МК278В - 950,00 руб. (цена в редакции), индекс ПН278 – 1010,52 руб. (цена на почте).

«Московский комсомолец»+ТВ программа (12 мес. 1 выход в неделю) индекс МК302 - 2050,00 руб. (цена в редакции), индекс ПМ302 – 2105,53 руб. (цена на почте).

«Московский комсомолец»+ТВ программа для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес. 1 выход в неделю) индекс МК302В - 1800,00 руб. (цена в редакции), индекс ПМ302 – 1813,92 руб. (цена на почте).

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидом I и II группы для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.

ЩЕДРАЯ ПЯТНИЦА С «МК»

9 октября с 10.00 до 15.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ВНИМАНИЕ! В эту пятницу вы можете не только выгодно подписаться на "МК", но и получить ПРИГЛАШЕНИЕ В ТЕАТР или ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВОДНОЕ ШОУ.

Подробности по телефону редакции 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 15.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА в ГБУ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ»

В ряде социальных отделений ГБУ МГЦР пройдёт льготная подписка на «МК» для ветеранов ВОВ, инвалидов 1-й и 2-й групп, участников СВО и их семей, а также иных льготных категорий жителей Москвы:

8 октября с 10.00 до 13.00

Бутырский, Огородный проезд, д. 21

Северный, Дмитровское шоссе, д. 169в

Орехово-Борисово Южное, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4

Чертаново Южное, ул. Чертановская, д. 60

9 октября с 10.00 до 13.00

Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6

Раменки, ул. Раменки, д. 8, корп. 2

Марьино, ул. Люблинская, д. 159

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

8 октября с 8.30 до 18.30, перерыв с 13.00 до 13.30

Бутырский, ул. Бутырская, д. 6, за домом на парковке Геостройпроект, м. "Савеловская"

8 октября с 14.00 до 18.30

Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, у ярмарки на парковке

Орехово Борисово Южное, Каширское шоссе, д. 118, к. 1 – д. 122, к. 2

9 октября с 14.00 до 18.30

Кунцево, ул. Ярцевская, д. 23, напротив ТЦ Кунцево с ул. Оршанская, м. "Молодёжная"

Печатники, ул. Гурьянова, д. 2а

10 октября с 8.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.30

Бибирево, ул. Пришвина, д. 23, у маг. "Столплит", м. "Бибирево"

Зюзино, ул. Каховка, д.25, на парковке у автомойки, 4-й выход м. "Зюзино"

12 октября с 8.30 до 18.30

Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9, у маг. "Магнит"

Филевский парк, ул. Большая Филёвская, д. 21, к. 1, у маг. "Магнит", м. "Багратионовская"

13 октября с 8.30 до 18.30

Бескудниково, Дмитровское шоссе, д. 80, у маг. "Перекресток", м. "Селигерская"

Гагаринский, Ленинский пр-т, д. 54, у универмага "Москва", около маг. «Азбука вкуса»

Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, у маг. "Пятёрочка", платформа "Лось"

14 октября с 8.30 до 18.30

Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, у маг. "Пятерочка"

Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, к/т "Тбилиси"

15 октября с 8.30 до 18.30

Марьино, ул. Перерва, д. 56/2, за почтой по Мячковскому бульвару

Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, у маг. "Пятёрочка"

16 октября с 8.30 до 18.30

Коньково, ул. Миклухо-Маклая, д. 27а, у к/т "Витязь"

Тропарево-Никулино, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6, у маг. "Перекрёсток"

17 октября с 8.30 до 18.00

Зеленоград, Матушкино, корпус 403а, у маг. "Пятёрочка"

Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а, у к/т "Нева"

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

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на 1-е полугодие 2027 года (6 месяцев) или на весь 2027 год (12 месяцев) можно в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и на сайте нашей редакции:

Подробности по телефону 8(495)665-40-80 и на сайте www.mk.ru/podpiskaMK