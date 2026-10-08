ГДЕ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА «МК» С 8 ПО 17 ОКТЯБРЯ

«Московский комсомолец» (6 мес. 5 выходов в неделю) индекс МК277 - 3100,00 руб. (цена в редакции), индекс ПМ277 – 3950,04 руб. (цена на почте).
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес. 5 выходов в неделю) индекс МК277В - 2800,00 руб. (цена в редакции), индекс ПМ277 - 3520,32 руб. (цена на почте).
«Московский комсомолец» (12 мес. 5 выходов в неделю) индекс МК301 - 5800,00 руб. (цена в редакции), индекс ПН301 - 7194,36 руб. (цена на почте).
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес. 5 выходов в неделю) индекс МК301В - 5200,00 руб. (цена в редакции), индекс ПН301 - 6292,87 руб. (цена на почте).
Так же только в редакционных пунктах «МК» можно оформить досрочную подписку на газету «Московский комсомолец»+ТВ программа (1 выход в неделю)
«Московский комсомолец»+ТВ программа (6 мес. 1 выход в неделю) индекс МК278 - 1100,00 руб. (цена в редакции), индекс ПН278 – 1156,86 руб. (цена на почте).
«Московский комсомолец»+ТВ программа для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес. 1 выход в неделю) индекс МК278В - 950,00 руб. (цена в редакции), индекс ПН278 – 1010,52 руб. (цена на почте).
«Московский комсомолец»+ТВ программа (12 мес. 1 выход в неделю) индекс МК302 - 2050,00 руб. (цена в редакции), индекс ПМ302 – 2105,53 руб. (цена на почте).
«Московский комсомолец»+ТВ программа для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес. 1 выход в неделю) индекс МК302В - 1800,00 руб. (цена в редакции), индекс ПМ302 – 1813,92 руб. (цена на почте).
ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидом I и II группы для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.
ЩЕДРАЯ ПЯТНИЦА С «МК»
9 октября с 10.00 до 15.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.
ВНИМАНИЕ! В эту пятницу вы можете не только выгодно подписаться на "МК", но и получить ПРИГЛАШЕНИЕ В ТЕАТР или ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВОДНОЕ ШОУ.
Подробности по телефону редакции 8(495)665-40-80
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 15.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.
РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА в ГБУ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ»
В ряде социальных отделений ГБУ МГЦР пройдёт льготная подписка на «МК» для ветеранов ВОВ, инвалидов 1-й и 2-й групп, участников СВО и их семей, а также иных льготных категорий жителей Москвы:
8 октября с 10.00 до 13.00
Бутырский, Огородный проезд, д. 21
Северный, Дмитровское шоссе, д. 169в
Орехово-Борисово Южное, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4
Чертаново Южное, ул. Чертановская, д. 60
9 октября с 10.00 до 13.00
Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6
Раменки, ул. Раменки, д. 8, корп. 2
Марьино, ул. Люблинская, д. 159
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
8 октября с 8.30 до 18.30, перерыв с 13.00 до 13.30
Бутырский, ул. Бутырская, д. 6, за домом на парковке Геостройпроект, м. "Савеловская"
8 октября с 14.00 до 18.30
Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, у ярмарки на парковке
Орехово Борисово Южное, Каширское шоссе, д. 118, к. 1 – д. 122, к. 2
9 октября с 14.00 до 18.30
Кунцево, ул. Ярцевская, д. 23, напротив ТЦ Кунцево с ул. Оршанская, м. "Молодёжная"
Печатники, ул. Гурьянова, д. 2а
10 октября с 8.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.30
Бибирево, ул. Пришвина, д. 23, у маг. "Столплит", м. "Бибирево"
Зюзино, ул. Каховка, д.25, на парковке у автомойки, 4-й выход м. "Зюзино"
12 октября с 8.30 до 18.30
Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9, у маг. "Магнит"
Филевский парк, ул. Большая Филёвская, д. 21, к. 1, у маг. "Магнит", м. "Багратионовская"
13 октября с 8.30 до 18.30
Бескудниково, Дмитровское шоссе, д. 80, у маг. "Перекресток", м. "Селигерская"
Гагаринский, Ленинский пр-т, д. 54, у универмага "Москва", около маг. «Азбука вкуса»
Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, у маг. "Пятёрочка", платформа "Лось"
14 октября с 8.30 до 18.30
Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, у маг. "Пятерочка"
Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, к/т "Тбилиси"
15 октября с 8.30 до 18.30
Марьино, ул. Перерва, д. 56/2, за почтой по Мячковскому бульвару
Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, у маг. "Пятёрочка"
16 октября с 8.30 до 18.30
Коньково, ул. Миклухо-Маклая, д. 27а, у к/т "Витязь"
Тропарево-Никулино, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6, у маг. "Перекрёсток"
17 октября с 8.30 до 18.00
Зеленоград, Матушкино, корпус 403а, у маг. "Пятёрочка"
Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а, у к/т "Нева"
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