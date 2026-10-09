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Челюсть с зубами обнаружили в организме пациентки

В организме девушки выросла целая челюсть

Необычную находку сделали врачи московской больницы, обследуя 25-летнюю девушку. В яичнике у пациентки выросла... челюсть с зубами!

В организме девушки выросла целая челюсть
Фото: Белицкий Дмитрий /Агентство «Москва»

Как сообщили «МК» в Департаменте здравоохранения Москвы, молодая особа обратилась с жалобами на тянущую боль в нижней части живота. Проблемы начались месяц назад. УЗИ показало новообразование в левом яичнике размером 9 см. Пострадавшую госпитализировали в больницу имени Ерамишанцева.

Через небольшие проколы была проведена операция. Хирурги обнаружили внутри кисты фрагмент челюсти с зубами, а также костную ткань. Кроме того, у пациентки выявили непроходимость маточных труб.

Как пояснил акушер-гинеколог Ара Торгомян, речь идет о тератоме. Это врожденная киста, которая развивается из зародышевых клеток. Как правило, внутри нее могут быть волосы, жир, кости, зубы. Но целую челюсть с зубами медики обнаружили впервые. В течение двухчасовой операции они удалили кисту и восстановили проходимость маточных труб. К счастью, опухоль была доброкачественной. Пациентка чувствует себя хорошо.

 

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Автор:
Москва