Предприниматель тайно переделал подвал дома, разместив санузлы

Незаконную перепланировку выявила Мосжилинспекция в одном из домов на востоке Москвы. Хозяин разделил пространства на четыре помещения и для каждого обустроил отдельный вход.

Как узнал «МК», в Мосжилинспекцию обратился житель одного из домов на бульваре Маршала Рокоссовского. Сосед засомневался в законности перепланировки помещения на первом этаже. Инспекторы нанесли визит потенциальному нарушителю и установили, что хозяин квадратных метров - юридическое лицо - масштабно подошел к ремонту. Он переделал одно помещение в четыре и в каждом из них оборудовал отдельный вход со стороны фасада. Также во внешней стене дома были сделаны дополнительные окна, устроено витражное остекление с дверными проемами, а помещение тамбура значительно расширено. Инспекторы зафиксировали и другие нарушения. Так, внутри помещения владелец установил лестницу в подвал, обустроил проём в несущем перекрытии, расширил дверной проем в несущей стене и сделал санузлы.

Мосжилинспекция привлекла хозяина к административной ответственности и обязала устранить нарушения. Москвич не согласился с требованием надзорного органа и попытался оспорить предписание в Преображенском районном суде. Однако суд поддержал требования инспекции. Теперь собственнику придется привести помещение в соответствие технической документации. За этим проследят уже судебные приставы.