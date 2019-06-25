Реновация шагает по Москве
Программа реновации, о которой объявили в 2017 году, за минувшие шесть лет стала неотъемлемой частью жизни столицы. Реновация — это не просто снос старых пятиэтажек, это серьезное обновление внешнего облика Москвы. Хорошо знакомые и любимые москвичами районы преображаются, сохраняя все самое ценное, но в то же время открываясь навстречу новому времени. В ходе Московского урбанистического форума в августе 2023 года специалисты обсудили реализацию программы реновации: все только начинается!