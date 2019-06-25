В здоровом городе здоровый дух

Жить в Москве всегда мечтала вся Россия. И сейчас интерес к столице страны не уменьшается. Город развивается во всех направлениях, растет, становится все красивее и удобнее. Из условных недостатков мегаполиса можно выделить разве что слишком динамичную, шумную жизнь — впрочем, этот фактор во многом и привлекает людей. И, конечно, нельзя ругать города за то, что в них никогда не будет сельской пасторали. Однако ж находятся те, кто по непонятным причинам ругает...