В Московском областном онкоцентре открыли новую лабораторию

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о том, что на базе Московского областного онкологического клинического центра начала работу молекулярно-генетическая лаборатория.

Как сообщили в ведомстве, лаборатория работает в составе патологоанатомического отделения. Сейчас специалисты проводят наиболее востребованные исследования, необходимые для назначения лечения онкологическим пациентам в соответствии с клиническими рекомендациями.

В лаборатории выполняют исследования методом ПЦР в реальном времени, в том числе на BRAF, KRAS, NRAS и BRCA1/2. Также проводятся исследования методом FISH на HER2/neu, ALK, ROS1, MET, RET, NTRK1/2/3 и иммуногистохимические исследования на PD-L1 и HER2.

В пресс-службе Минздрава отметили, что в дальнейшем направление планируют развивать и расширять перечень исследований. Лаборатория также может стать отдельным подразделением.

«На данный момент мы начали с самых востребованных мутаций – тех, которые требуются онкологическим пациентам в потоке и без которых лечение не назначается. Сделали упор именно на эти молекулярные исследования. В дальнейшем будем расширяться и увеличивать спектр услуг в зависимости от потребности», – рассказала Ксения Борисовна Ищенко, заведующая патологоанатомическим отделением, врач-патологоанатом.