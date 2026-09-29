Житель Подмосковья довел свои подмышки до страшной раны

Мужчине наложили под мышками 30 швов, чтобы избавить от ран

Мужчину, который год не мог вылечить гнойные раны под мышками, спасли подмосковные хирурги. У пациента оказалось редкое заболевание потовых желез.

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, в поликлинику Наро-Фоминской больницы в Апрелевке обратился мужчина с жалобами на гнойные воспаления в области подмышки. Раны появились около года назад. Пациент все это время пытался справиться с ними самостоятельно: обрабатывал антисептиками, пропил курс антибиотиков. Однако домашняя терапия не дала эффекта, и он сдался на руки врачам.

Специалисты диагностировали у мужчины хронический рецидивирующий гнойный гидраденит. Это воспалительное заболевание кожи и потовых желез, при котором образуются болезненные узлы и гнойные очаги. Без своевременного лечения могут возникнуть абсцессы, свищи и грубые рубцы, что существенно снижает качество жизни.

Было принято решение сделать операцию. В ходе операции хирурги полностью удалили пораженные участки кожа. Для закрытия ран потребовалось наложить 30 швов. Чтобы закрепить результат лечения и поддержать иммунитет, пациенту назначили курс нутрицевтической поддержки.

На сегодняшний день рана уже зажила и мужчина смог вернуться к привычной жизни.