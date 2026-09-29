Житель Подмосковья довел свои подмышки до страшной раны

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, в поликлинику Наро-Фоминской больницы в Апрелевке обратился мужчина с жалобами на гнойные воспаления в области подмышки. Раны появились около года назад. Пациент все это время пытался справиться с ними самостоятельно: обрабатывал антисептиками, пропил курс антибиотиков. Однако домашняя терапия не дала эффекта, и он сдался на руки врачам.
Специалисты диагностировали у мужчины хронический рецидивирующий гнойный гидраденит. Это воспалительное заболевание кожи и потовых желез, при котором образуются болезненные узлы и гнойные очаги. Без своевременного лечения могут возникнуть абсцессы, свищи и грубые рубцы, что существенно снижает качество жизни.
Было принято решение сделать операцию. В ходе операции хирурги полностью удалили пораженные участки кожа. Для закрытия ран потребовалось наложить 30 швов. Чтобы закрепить результат лечения и поддержать иммунитет, пациенту назначили курс нутрицевтической поддержки.
На сегодняшний день рана уже зажила и мужчина смог вернуться к привычной жизни.