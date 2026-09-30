Медведь у дома: охотоведы рассказали, что делать, если косолапый пришел в гости

Нынешней осенью Подмосковье переживает небывалое нашествие бурых медведей. Их наблюдают топающими вдоль магистралей, шныряющими по СНТ, промышляющими около заправочных станций и хозяйничающими на мусорках. Еще пару лет назад встреча с косолапым за пределами лесных троп казалась экзотикой, а сейчас это пугающая повседневность. Жители ряда округов, от Звенигорода до Талдома, начали массово скупать пиротехнические фальшфейеры и перцовые баллончики, чтобы защитить себя и своих близких.

Как краснокнижник стал угрозой

Почти три десятилетия подряд численность бурого медведя в Московской области составляла всего 10–15 особей. Однако со времен пандемии популяция выросла в пять раз — до примерно 80 особей. Более того, по данным на 2026 год, их численность официально превысила 100 особей, а неофициальные оценки биологов, учитывающие мигрирующих животных из соседних областей, называют цифру 130–140.

Причина такого взрывного роста парадоксальна и трагична одновременно. Бурый медведь был занесен в Красную книгу Московской области, что привело к полному запрету на его отстрел. У хищника, не имеющего естественных врагов в пищевой цепочке, появилась идеальная среда для бесконтрольного размножения. Экологи и охотники уже открыто говорят о необходимости разрешить ограниченный отстрел под контролем природоохранных служб — не для истребления, а для восстановления биологического баланса.

«Раньше охотники знали: есть норма, есть квота, есть лицензия. Сейчас только учет и беспомощное разведение руками. А зверь плодится, — говорит охотовед из Можайска Валентин Забродин. — Медведь не панда. Это крупный и опасный хищник, который быстро привыкает к легкой пище. Свалка, помойка, пасека, курятник — и вот он уже не боится человека, а начинает считать его конкурентом или, того хуже, добычей».

География «медвежьих» инцидентов расширяется с пугающей скоростью. Следы хищников регулярно находят в окрестностях Звенигорода, Одинцова, Можайска, Дмитрова и Талдома. Недавно их уже видели в Сергиевом Посаде, Пушкино — это всего 17 километров до МКАД. В 2025 году были зарегистрированы два случая нападения на людей: на границе Шаховского и Можайского районов и вблизи Лотошинского. Оба пострадавших выжили, но местные жители теперь боятся заходить в лес. В середине сентября этого года в поселке Храброво хищника заметили недалеко от конюшни.

Если медведь пришел в дом

Охотовед Москворецкого охотничьего хозяйства Алексей Лебедев рассказал «МК», как обстоят дела с бурыми медведями в этом сезоне.

— Как часто вы видите медведей в этом сезоне?

— Каждую неделю видим. Их очень много. У нас в Можайском районе три охотничьих хозяйства. В нашем, Москворецком, больше двадцати штук насчитали. Медведи постоянно попадаются, выходят в населенные пункты, лазят по помойкам. Грибники сталкиваются просто по дороге: люди едут, видят вечером или рано утром медведей. Наши работники, егеря — частенько, раз в неделю точно встречают на полях. Выходят и медведицы с медвежатами, и одиночки крупные.

— А как они себя ведут? Агрессивно или держатся в стороне от человека?

— Особо не боятся людей. Но случаев агрессии было только несколько. Весной была открыта охота на вальдшнепа, стояли охотники на краю поля около опушки леса, стреляли по птице. Медведь вышел и вел себя довольно агрессивно, пришлось от него убегать. Все-таки выстрел должен был зверя отпугнуть — нет, совершенно не реагировал на это, вел себя агрессивно.

— Были ли недавно случаи нападения?

— Нападение медведей на кабанов было. Фиксировали такие случаи у нас.

— Вы сказали, сейчас особенно опасно. В чем причина?

— У нас три медведицы с медвежатами ходят. У каждой по два медвежонка. Две медведицы с приплодом этого года, а одна — с прошлогодними медвежатами. Вот эти самые опасные. Потому что, особенно когда маленькие медвежата, они любопытные, могут вылететь под ноги, и, не дай Бог, они испугаются, взвизгнут. Медведица ринется защищать, она разбираться не будет. Вот это самое опасное.

— Что делать, если встретился с медведем?

— Лучше уйти, конечно. Самое главное — не бежать, спиной не поворачиваться, уходить, потихонечку пятиться назад. Потому что для него сигнал к нападению, если человек повернулся и побежал. Он начинает преследовать. Некоторые говорят, надо кричать, надо размахивать руками. Но я не советовал бы, потому что некоторые, особенно крупные медведи или, допустим, медведица с медвежатами такие действия как агрессию воспринимают и могут ответить. Лучше всего пятиться, чтобы исключить контакт. А так, конечно, бежать-то бесполезно от медведя, все-таки скорость огромная, это очень проворный зверь. И на короткие расстояния бегает, как лошадь, он догонит человека. Поэтому от него смысла нет убегать.

— А если медведь пытается залезть в дом? Были такие случаи.

— Тут стучать, кричать, конечно, надо. Может быть, он испугается и уйдет, потому что это вообще страшно, если в дом пришел… Но это в основном про Сибирь, Урал. Там много охотничьих домиков, где охотники оставляют припасы на всякий случай — крупу, рыбу сушеную, консервы. И медведи прекрасно об этом знают, они эти места посещают, выламывают окна, двери. У нас, допустим, собаку какую-то схватить могут, а также кабанов, лосей. Тем более сейчас дело идет к зиме. У медведей впереди спячка. И им надо обязательно запастись жировой прослойкой, иначе они не выйдут из спячки, не смогут, не хватит у них жизненных сил, энергии. Поэтому им обязательно надо отъесться, а для этого нужен белóк: мясо, жир. Поэтому сейчас напасть на кабана, задавить лося — это они с удовольствием.

Чем отпугивать медведя

В этом году ситуация с зажировкой медведей усугубилась двумя факторами. Во-первых, скудный урожай ягод и орехов вынуждает их искать альтернативные источники пропитания задолго до спячки. Во-вторых, свалки бытовых отходов стали для зверей настоящей кормовой базой. Найдя там пропитание однажды, медведи возвращаются регулярно, теряя страх перед человеком.

Результат — топтыгины