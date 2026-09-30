Останки 74 защитников столицы найдены в Клинском районе

Личность бойца удалось установить благодаря кропотливой работе с архивами и экспертизе найденного при нем медальона. Церемония прошла с воинскими почестями, однако, как отмечают сами участники поисковых операций, это лишь капля в море той работы, которую еще предстоит сделать. До сих пор тысячи семей не знают, где погибли их деды и прадеды.
Наш собеседник — Анна Саяпина, председатель Регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» рассказала, как сегодня ведутся поиски и увековечение павших бойцов.
— Как определяются места для проведения поисковых работ?
— Перед проведением последней экспедиции мы рассматривали как варианты Клин и Можайск — это рубежи обороны Москвы. В итоге сделали выбор в пользу Клинско-Солнечногорской оборонительной операции. Связались с местным поисковиком, который все об этом знает, — это Павел Пустырев, военный историк, он предложил нам поработать около деревни Папивино. У нас были аэрофотосъемка, были свидетельства о том, что здесь в 41-м погибло много бойцов. Методом щупового поиска на поле была обнаружена траншея, где мы и поднимали останки. В любом случае, мы всегда опираемся на данные, которые имеются в распоряжении поисковиков: это журналы боевых действий, сводки, аэрофотосъемка и так далее. Места известны, просто их надо искать.
— Какова дальнейшая судьба найденных артефактов и останков?
— В данном месте бойцы погибли в конце ноября, в траншее их захоранивали местные жители уже в апреле, то есть, естественно, никакого оружия при них не было — были только личные вещи, которые будут хорониться вместе с бойцами. Останки бойцов будут захоронены на мемориале деревни Папивино в сентябре следующего года, сейчас вопрос о захоронении на уровне правительства Московской области уже решен.
— Спустя десятилетия после войны, насколько реально установить имена павших бойцов? И как это происходит?
— Очень много бойцов, к сожалению, остаются безымянными. Но нам повезло: среди семидесяти четырех солдат, которых мы подняли в этой экспедиции, было найдено тринадцать медальонов. Не все их, конечно, удастся прочитать, но на данный момент у нас есть уже первое установленное имя: прочитан солдатский медальон и найдены родственники. Установить личность бойца можно по подписанной вещи, по сведениям в солдатском медальоне, по документам. Но такое случается достаточно редко. Мы понимаем, что прошло 85 лет, поэтому считаю, что наша экспедиция достаточно удачная, и мы найдем еще родственников и установим имена бойцов. Их всех мы увековечим.
— Сколько имен удалось восстановить за последнее время?
— За последний год у нас была уже третья экспедиция. В первом поиске у нас не было медальонов. Во время второй экспедиции удалось найти ложку с подписью - Кукаров. Ищем бойца. Пока не удается ничего найти. А в последней Клинской экспедиции обнаружили тринадцать медальонов. К сожалению, они не все сохраняются, но первое имя, которое удалось прочитать, — это Пятых Константин Трофимович, 1904 года рождения, уроженец деревни Юшково Тугулымского района Свердловской области. Зто 365-я стрелковая дивизия, которая формировалась на Урале. Нашли его внучатую племянницу, которая живет в Тугулыме. И сейчас ведем с ней переговоры, хотим пригласить ее на захоронение, которое будет в сентябре 2027 года. Мы надеемся, что в скором времени будут прочитаны остальные медальоны. Потому что они, как правило, все в таком состоянии, что их надо сначала долго сушить, потом прессовать. Надпись проявляется не так быстро, в течение трех-четырех дней. Поэтому в ближайшее время надеемся, что узнаем еще имена и будем работать по поиску родственников.
— Планируется ли создание новых братских могил или мемориалов в местах обнаружения останков?
— В деревне Папивино есть воинский мемориал, и захоронения бойцов, которых мы обнаружили в этом году, мы планируем сделать в сентябре 27-го года по итогам второй экспедиции. Будем изыскивать средства на памятник, на котором увековечим имена тех, кого мы подняли.