Останки 74 защитников столицы найдены в Клинском районе

Ровно 85 лет назад — 30 сентября 1941 года - началась немецкая операция «Тайфун», нацеленная на захват советской столицы. Эта дата одновременно стала началом битвы за Москву, в ходе которой фашистские войска потерпели свое первое крупное поражение. Отзвуки тех событий откликаются до сих пор. По сей день поисковые отряды в местах жарких сражений находят останки советских солдат, технику, оружие и прочие артефакты. Буквально на днях поисковики передали родственникам информацию об останках красноармейца, считавшегося пропавшим без вести с осени 41-го. О том, как определяют места раскопок, что происходит с найденными артефактами и реально ли установить имена павших спустя столько лет «МК» рассказала Анна Саяпина, председатель Регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Личность бойца удалось установить благодаря кропотливой работе с архивами и экспертизе найденного при нем медальона. Церемония прошла с воинскими почестями, однако, как отмечают сами участники поисковых операций, это лишь капля в море той работы, которую еще предстоит сделать. До сих пор тысячи семей не знают, где погибли их деды и прадеды.

Наш собеседник — Анна Саяпина, председатель Регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» рассказала, как сегодня ведутся поиски и увековечение павших бойцов.

— Как определяются места для проведения поисковых работ?

— Перед проведением последней экспедиции мы рассматривали как варианты Клин и Можайск — это рубежи обороны Москвы. В итоге сделали выбор в пользу Клинско-Солнечногорской оборонительной операции. Связались с местным поисковиком, который все об этом знает, — это Павел Пустырев, военный историк, он предложил нам поработать около деревни Папивино. У нас были аэрофотосъемка, были свидетельства о том, что здесь в 41-м погибло много бойцов. Методом щупового поиска на поле была обнаружена траншея, где мы и поднимали останки. В любом случае, мы всегда опираемся на данные, которые имеются в распоряжении поисковиков: это журналы боевых действий, сводки, аэрофотосъемка и так далее. Места известны, просто их надо искать.

— Какова дальнейшая судьба найденных артефактов и останков?

— В данном месте бойцы погибли в конце ноября, в траншее их захоранивали местные жители уже в апреле, то есть, естественно, никакого оружия при них не было — были только личные вещи, которые будут хорониться вместе с бойцами. Останки бойцов будут захоронены на мемориале деревни Папивино в сентябре следующего года, сейчас вопрос о захоронении на уровне правительства Московской области уже решен.

— Спустя десятилетия после войны, насколько реально установить имена павших бойцов? И как это происходит?

— Очень много бойцов, к сожалению, остаются безымянными. Но нам повезло: среди семидесяти четырех солдат, которых мы подняли в этой экспедиции, было найдено тринадцать медальонов. Не все их, конечно, удастся прочитать, но на данный момент у нас есть уже первое установленное имя: прочитан солдатский медальон и найдены родственники. Установить личность бойца можно по подписанной вещи, по сведениям в солдатском медальоне, по документам. Но такое случается достаточно редко. Мы понимаем, что прошло 85 лет, поэтому считаю, что наша экспедиция достаточно удачная, и мы найдем еще родственников и установим имена бойцов. Их всех мы увековечим.

— Сколько имен удалось восстановить за последнее время?

— За последний год у нас была уже третья экспедиция. В первом поиске у нас не было медальонов. Во время второй экспедиции удалось найти ложку с подписью - Кукаров. Ищем бойца. Пока не удается ничего найти. А в последней Клинской экспедиции обнаружили тринадцать медальонов. К сожалению, они не все сохраняются, но первое имя, которое удалось прочитать, — это Пятых Константин Трофимович, 1904 года рождения, уроженец деревни Юшково Тугулымского района Свердловской области. Зто 365-я стрелковая дивизия, которая формировалась на Урале. Нашли его внучатую племянницу, которая живет в Тугулыме. И сейчас ведем с ней переговоры, хотим пригласить ее на захоронение, которое будет в сентябре 2027 года. Мы надеемся, что в скором времени будут прочитаны остальные медальоны. Потому что они, как правило, все в таком состоянии, что их надо сначала долго сушить, потом прессовать. Надпись проявляется не так быстро, в течение трех-четырех дней. Поэтому в ближайшее время надеемся, что узнаем еще имена и будем работать по поиску родственников.

— Планируется ли создание новых братских могил или мемориалов в местах обнаружения останков?

— В деревне Папивино есть воинский мемориал, и захоронения бойцов, которых мы обнаружили в этом году, мы планируем сделать в сентябре 27-го года по итогам второй экспедиции. Будем изыскивать средства на памятник, на котором увековечим имена тех, кого мы подняли.