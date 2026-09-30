Подмосковье увеличило выпуск хлеба на 8% по итогам восьми месяцев 2026 года

За январь-август 2026 года предприятия Московской области произвели более 482,3 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Объём выпуска вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом, а регион сохранил первое место по производству этой продукции в ЦФО и России.

Доля Подмосковья в общем объёме производства хлеба и хлебобулочных изделий в Центральном федеральном округе превысила 33,7%. В общероссийском объёме на регион пришлось 11,7%.

«Подмосковье уже несколько лет удерживает первое место в стране по производству хлеба. Наши предприятия продолжают модернизировать производства, расширять ассортимент, запускать новые линии. Отдельный фокус – развитие хлебопекарной промышленности, куда до 2028 года планируется привлечь более 7 миллиардов рублей инвестиций», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Как уточнили в Минсельхозе Подмосковья, увеличить объёмы выпуска удалось и благодаря стабильной работе крупных предприятий отрасли. Среди них – ООО «Коломенское поле», ООО «Хлеб Сабурово» и ЗАО «Щелковохлеб».

Производители региона выпускают разные виды хлеба и хлебобулочных изделий: пшеничный, ржаной, бородинский, зерновые и цельнозерновые изделия, а также багеты и выпечку.

Развитие хлебопекарной отрасли остаётся одним из приоритетов агропромышленного комплекса Московской области в рамках задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».