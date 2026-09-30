Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по росту турпоездок

Как сообщается в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, регион вошел в тройку субъектов РФ по темпам прироста туристических поездок за январь-август 2026 года.

В тройку лидеров также вошли Республика Алтай и Амурская область. В Подмосковье прирост числа туристических поездок по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 14,1%.

При этом Московская область показала наибольший прирост по абсолютному количеству турпоездок. За первые восемь месяцев 2026 года их число увеличилось на 602,1 тысячи по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Рейтинг сформирован на основе данных Росстата о туристических поездках по России за январь-август 2026 года. Как отмечается в ведомстве, эти данные 29 сентября представил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Туризм».

Кроме того, работа по развитию туристической инфраструктуры в регионе проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».