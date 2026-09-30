В Подмосковье завершили ремонт более 1,2 тыс. дорог

«В Подмосковье порядка 45 тыс. км автомобильных дорог. Нагрузка на них всегда очень серьезная и постоянно растет, поэтому особое внимание уделяем ремонту. В этом году обновили покрытие на 154 участках региональных дорог - около 570 км, наибольший объем работ - в Луховицах, Коломне, Волоколамске, Егорьевске и Клину. Кроме того, отремонтировали свыше 1,1 тыс. участков муниципальной сети - 563 км в Раменском, Дмитровском, Коломне, Подольске, Воскресенске, Богородском и других муниципалитетах», - сказал Андрей Воробьев.
Ремонт региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» прошел в 44 муниципалитетах.
В Луховицах и в Коломне привели в порядок около 30 км дорог. В Клину обновили около 23 км дорог. Кроме того, часть отремонтированных дорог связывает между собой муниципалитеты.
Сейчас специалисты Мосавтодора продолжают работы на обновленных участках.
Муниципальные дороги в этом году ремонтировали в 53 округах: в городском округе Коломна ремонт затронул 28 км на 83 участках, в городском округе Подольск - 28 км на 39 участках, в городском округе Воскресенск - 26 км на 82 участках. В Раменском, в частности, проведенные работы обеспечили более комфортный проезд к Раменскому колледжу, школе №9 и медицинским учреждениям округа.