В Подмосковье завершили ремонт более 1,2 тыс. дорог

В Московской области завершилась основная программа ремонта региональных и муниципальных дорог 2026 года. Всего работы провели более чем на 1,2 тыс. участках общей протяженностью свыше 1,1 тыс. км.

«В Подмосковье порядка 45 тыс. км автомобильных дорог. Нагрузка на них всегда очень серьезная и постоянно растет, поэтому особое внимание уделяем ремонту. В этом году обновили покрытие на 154 участках региональных дорог - около 570 км, наибольший объем работ - в Луховицах, Коломне, Волоколамске, Егорьевске и Клину. Кроме того, отремонтировали свыше 1,1 тыс. участков муниципальной сети - 563 км в Раменском, Дмитровском, Коломне, Подольске, Воскресенске, Богородском и других муниципалитетах», - сказал Андрей Воробьев.

Ремонт региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» прошел в 44 муниципалитетах.

В Луховицах и в Коломне привели в порядок около 30 км дорог. В Клину обновили около 23 км дорог. Кроме того, часть отремонтированных дорог связывает между собой муниципалитеты.

Сейчас специалисты Мосавтодора продолжают работы на обновленных участках.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Муниципальные дороги в этом году ремонтировали в 53 округах: в городском округе Коломна ремонт затронул 28 км на 83 участках, в городском округе Подольск - 28 км на 39 участках, в городском округе Воскресенск - 26 км на 82 участках. В Раменском, в частности, проведенные работы обеспечили более комфортный проезд к Раменскому колледжу, школе №9 и медицинским учреждениям округа.