Подмосковье может стать пилотным регионом для ужесточения езды на самокатах

Для жителей Подмосковья, где электросамокаты давно стали привычным видом транспорта, новость звучит особенно остро: Следственный комитет России выступил с инициативой запретить детям до 16 лет управлять средствами индивидуальной мобильности. Об этом сообщил старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами СК России Дмитрий Асташкин.

Напомним, что именно Подмосковье одним из первых регионов в стране начало всерьёз закручивать гайки для самокатчиков. Сначала область ввела обязательную регистрацию и учёт электросамокатов, а затем ограничила скорость движения до 25 км/ч в парках и на набережных. Власти Балашихи, Химок и Красногорска неоднократно жаловались на рост травматизма среди детей, а в Одинцовском округе прошлым летом даже вводили временный запрет на аренду самокатов в вечерние часы.

Следственный комитет проанализировал все эти данные и выступил с целым пакетом инициатив:

Возрастной ценз: запрет на использование электросамокатов лицами младше 16 лет.

Запрет на тротуары: езда по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам должна быть запрещена.

Статус водителя: электросамокатчики получат статус водителей транспортных средств — со всеми вытекающими правами и обязанностями.

Водительские удостоверения: для управления электросамокатом потребуется получение прав.

Звуковое оповещение: СИМ необходимо оснастить звуковыми средствами, например имитирующими работающий двигатель.

Цифры статистики говорят сами за себя. По данным научного центра МВД России, за девять месяцев 2026 года в стране зарегистрировано почти 3 тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

Аварийность с электросамокатами росла с 2018 года восемь лет подряд, однако в 2025 году динамика пошла на спад — эксперты связывали это со штрафами кикшеринговых операторов, обязательной верификацией пользователей и камерами фиксации нарушений. Теперь тенденция развернулась: рост начался еще в апреле (+8%), а сейчас темпы ускорились.

Москва и Подмосковье традиционно в лидерах по количеству происшествий с самокатами — только в столице зафиксировано 636 аварий. В Московской области ситуация не лучше: по данным регионального Минтранса, за прошлый сезон в Подмосковье произошло более 400 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали почти 500 человек, каждый третий — несовершеннолетний.

Особенно тревожная статистика — в Мытищах, Люберцах и Красногорске, где плотность самокатчиков на тротуарах сопоставима с пешеходным потоком. Минувшим летом в Химках 12-летний школьник на арендованном самокате сбил пожилую женщину у станции метро «Планерная» — женщина попала в больницу с переломом шейки бедра. А в Балашихе 14-летний подросток на скорости врезался в остановку общественного транспорта — обошлось без жертв, но ребёнок получил серьёзную черепно-мозговую травму.

В подмосковном парламенте к инициативе отнеслись с осторожным оптимизмом. Здесь давно говорят о том, что самокаты — это не игрушка, а транспортное средство повышенной опасности. Усилиями законодателей в Подмосковье введена обязательная авторизация для аренды СИМ через Госуслуги — это попытка закрыть доступ подросткам к прокатным самокатам. Однако цифры показывают: основная угроза исходит не от аренды, а от личной техники, на которую такие меры не распространяются.

А у операторов кикшеринга, активно работающих в Подмосковье, своя правда: жёсткие ограничения могут ударить по доступности транспорта для студентов и молодёжи, которые активно пользуются самокатами для поездок от станций МЦД до дома.

Насколько инициатива Следкома о запрете для детей до 16 лет и введении прав изменит ситуацию — вопрос открытый. Но для Подмосковья, где каждая третья авария с самокатом заканчивается травмой ребёнка, эта дискуссия давно перестала быть теоретической.