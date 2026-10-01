Подмосковье может стать пилотным регионом для ужесточения езды на самокатах

Напомним, что именно Подмосковье одним из первых регионов в стране начало всерьёз закручивать гайки для самокатчиков. Сначала область ввела обязательную регистрацию и учёт электросамокатов, а затем ограничила скорость движения до 25 км/ч в парках и на набережных. Власти Балашихи, Химок и Красногорска неоднократно жаловались на рост травматизма среди детей, а в Одинцовском округе прошлым летом даже вводили временный запрет на аренду самокатов в вечерние часы.
Следственный комитет проанализировал все эти данные и выступил с целым пакетом инициатив:
- Возрастной ценз: запрет на использование электросамокатов лицами младше 16 лет.
- Запрет на тротуары: езда по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам должна быть запрещена.
- Статус водителя: электросамокатчики получат статус водителей транспортных средств — со всеми вытекающими правами и обязанностями.
- Водительские удостоверения: для управления электросамокатом потребуется получение прав.
- Звуковое оповещение: СИМ необходимо оснастить звуковыми средствами, например имитирующими работающий двигатель.
Цифры статистики говорят сами за себя. По данным научного центра МВД России, за девять месяцев 2026 года в стране зарегистрировано почти 3 тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.
Аварийность с электросамокатами росла с 2018 года восемь лет подряд, однако в 2025 году динамика пошла на спад — эксперты связывали это со штрафами кикшеринговых операторов, обязательной верификацией пользователей и камерами фиксации нарушений. Теперь тенденция развернулась: рост начался еще в апреле (+8%), а сейчас темпы ускорились.
Москва и Подмосковье традиционно в лидерах по количеству происшествий с самокатами — только в столице зафиксировано 636 аварий. В Московской области ситуация не лучше: по данным регионального Минтранса, за прошлый сезон в Подмосковье произошло более 400 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали почти 500 человек, каждый третий — несовершеннолетний.
Особенно тревожная статистика — в Мытищах, Люберцах и Красногорске, где плотность самокатчиков на тротуарах сопоставима с пешеходным потоком. Минувшим летом в Химках 12-летний школьник на арендованном самокате сбил пожилую женщину у станции метро «Планерная» — женщина попала в больницу с переломом шейки бедра. А в Балашихе 14-летний подросток на скорости врезался в остановку общественного транспорта — обошлось без жертв, но ребёнок получил серьёзную черепно-мозговую травму.
В подмосковном парламенте к инициативе отнеслись с осторожным оптимизмом. Здесь давно говорят о том, что самокаты — это не игрушка, а транспортное средство повышенной опасности. Усилиями законодателей в Подмосковье введена обязательная авторизация для аренды СИМ через Госуслуги — это попытка закрыть доступ подросткам к прокатным самокатам. Однако цифры показывают: основная угроза исходит не от аренды, а от личной техники, на которую такие меры не распространяются.
А у операторов кикшеринга, активно работающих в Подмосковье, своя правда: жёсткие ограничения могут ударить по доступности транспорта для студентов и молодёжи, которые активно пользуются самокатами для поездок от станций МЦД до дома.
Насколько инициатива Следкома о запрете для детей до 16 лет и введении прав изменит ситуацию — вопрос открытый. Но для Подмосковья, где каждая третья авария с самокатом заканчивается травмой ребёнка, эта дискуссия давно перестала быть теоретической.