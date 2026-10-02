С Днем учителя: Андрей Воробьев поздравил педагогов Подмосковья

В Доме Правительства Московской области состоялась торжественная церемония награждения победителей областных конкурсов «Учитель года Подмосковья - 2026», «Воспитатель года Подмосковья - 2026» и «Педагог-психолог Подмосковья - 2026», а также лучших учителей-предметников и педагогов начальных классов. Конкурсы организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил дружные педагогические коллективы региона и выразил благодарность всем учителям за их умение мотивировать, найти особый подход к детям, который помогает им добиваться высоких результатов.

«Качественное образование - один из главных запросов каждой семьи, каждого человека. Мы все хотим, чтобы наши дети состоялись, чтобы они были успешны, чтобы выпускники школ могли себя реализовать. Я от всей души хочу поздравить и поблагодарить тех, кто задает тон, в том числе, наши флагманские школы. Всегда вызывает уважение, когда дети получают высокие баллы на экзаменах, успешно выступают на олимпиадах. И особую роль в этом играют учителя», - отметил Андрей Воробьев.

Он также подчеркнул важность поддержки Министерства просвещения Российской Федерации, благодаря которой у директоров школ и учителей Подмосковья есть возможность участвовать в различных конкурсах, мероприятиях, занимать достойные позиции и радовать своими успехами.